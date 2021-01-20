12:16  20 января
Даже бесплатно 52% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 - опрос
10:17  20 января
В Одессе снова массово "минируют" детсады: полиция проводит проверку
08:11  20 января
Сутки на Донбассе: боевики вели обстрел вблизи Водяного и Пивденного
UA | RU
UA | RU
20 января 2021, 10:17 6

В Одессе снова массово "минируют" детсады: полиция проводит проверку

20 января 2021, 10:17 6
Читайте також українською мовою
Сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции
Сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе сообщили о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции.

"Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - добавили в полиции.

Напомним, 13 января в Одессе сообщили о минировании 26 детских садов.

Украина криминал Одесса минирование полиция
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Одесская головоломка: сколько продержится союз мэра Труханова с "серыми кардиналами" Кауфманом и Грановским
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Все публикации »
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Все блоги »