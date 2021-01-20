В Одессе снова массово "минируют" детсады: полиция проводит проверку
Сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции
Сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции
В Одессе сообщили о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Отмечается, что сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции.
"Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - добавили в полиции.
Напомним, 13 января в Одессе сообщили о минировании 26 детских садов.
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