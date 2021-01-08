Трех сирийцев с Закарпатья пытались незаконно переправить в Венгрию

Пограничники обнаружили злоумышленников, а у них – наркотики и охотничьи патроны

Пограничники обнаружили злоумышленников, а у них – наркотики и охотничьи патроны

Фото Госпогранслужбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Нелегальных мигрантов - женщину и двух мужчин, которые сообщили, что являются гражданами Сирии, а также их вероятных переправщиков задержали вчера вечером пограничники отделения "Косино" и "Горонглаб" Мукачевского отряда.

Переправщиками оказались двое мужчин, один из которых – гражданин Украины, другой – лицо без гражданства. Злоумышленники передвигались на внедорожнике "Jeep Grand Cherokee" польской регистрации. Вероятно, именно этим транспортным средством нелегалов подвезли до границы.

Во время остановки охранниками границы автомобиля, его водитель, опасно маневрируя, съехал в кювет. К указанному месту пограничники вызвали сотрудников Береговского отдела Нацполиции. В ходе осмотра "Jeep Grand Cherokee" правоохранители обнаружили три свертка с веществом серо-зеленого цвета, внешне похожим на марихуану, а также охотничьи патроны.

Сейчас пограничники выясняют все подробности организации незаконного путешествия иностранцев.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", направлено уведомление в Нацполицию.

Напомним, ранее сообщалось, что сабли

На Закарпатті прикордонники запобігли незаконному переправленню до Угорщини трьох громадян Сирії Нелегальних... Posted by Державна прикордонна служба України on Thursday, January 7, 2021

, кинжал и ножи пытались провезти через украинско-российскую границу на Черниговщине.