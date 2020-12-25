В Украину ввезли контрабандные брендовые товары на 40 млн под видом искусственных елок

За незаконные действия таможенников предприниматели уклонялись от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах

За незаконные действия таможенников предприниматели уклонялись от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах

Фото: ГБР

Следователи и оперативники Государственного бюро расследований разоблачили контрабанду мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, часов, мобильных аксессуаров, брендовой одежды под видом искусственных елок на более, чем 40 миллионов гривен.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

По предварительной информации, 1 декабря 2020 года работники Волынской таможни ГТС способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок.

2 декабря Нацполиция Киева остановила указанный грузовик и обнаружила указанные товары. После чего автомобиль находился на хранении в районном управлении полиции в городе.

Как сообщается, во время досудебного расследования по данным фактам следователи ГБР провели обыски на МП "Ягодин" Волынской таможни ГТС, по результатам которого были изъяты вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

"Указанный грузовой автомобиль с указанными товаром изъяты и арестованы в рамках уголовного производства. По предварительным подсчетам следователей в нем находилось более 1500 ящиков общей стоимостью более 40 млн гривен", — говорится в сообщении.

По данным бюро, за незаконные действия таможенников предприниматели уклонялись от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.

Проводятся следственные действия, направленные на документирование противоправных действий работников таможни ГТС Украины и должностных лиц других правоохранительных органов, которые способствовали незаконному ввозу указанных товаров в Украину и совершали действия направленные на получение неправомерной выгоды за дальнейшее их перемещение.

Напомним, недавно в Одесской области таможенники обнаружили партию кокаина на 12 млн долларов.