На Житомирщине задержали микроавтобус с контрабандой янтаря

В автобусе обнаружили 700 кг ценного камня

В автобусе обнаружили 700 кг ценного камня

Фото: из открытых источников

В Новоград-Волынском районе Житомирской области патрульные догнали и принудительно остановили микроавтобус Nissan - его водитель ранее проигнорировал требования полицейских к остановке. При осмотре выяснилось, что водитель перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожим на янтарь-сырец.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Житомирщины.

Так, отмечается, что водитель предложил патрульным 1000 евро за беспрепятственное продолжение своего движения.

"Как оказалось, водитель избегал общения с полицейскими из-за груза, находившегося в микроавтобусе. При осмотре выяснилось, что он перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец. С целью избежания административной и уголовной ответственности водитель, 51-летний житель Черновицкой области, предложил полицейским 1000 евро неправомерной выгоды", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали уголовные правонарушения. Так, обнаруженные камни были изъяты и переданы на ответственное хранение в ГУНП в Житомирской области, назначено их экспертное исследование.

Мужчине грозит не только административная ответственность за нарушение Правил дорожного движения, но и уголовная за указанные деяния. Также полицейские выясняют происхождение и назначение груза", - подытожили в полиции.

Расследование проводится по ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. Помимо этого, полицейские задокументировали обстоятельства предложения неправомерной выгоды патрульным. По данному факту начато уголовное производство по ст. 369.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области задержали таможенника за контрабанду янтаря в Молдову.