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27 декабря 2020, 15:13 8

Сабли, кинжал и ножи пытались провезти через украинско-российскую границу на Черниговщине

27 декабря 2020, 15:13 8
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Запрещенные вещи везли в машинах
Запрещенные вещи везли в машинах
Фото Госпогранслужбы
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Две попытки перемещения запрещенных предметов через украинско-российскую границу в пункте пропуска «Сеньковка» предотвратили в прошедшие сутки пограничники Черниговского отряда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время осмотра автомобиля "SsangYong" российской регистрации, которым из РФ в Украину направлялся 55-летний россиянин, пограничники вместе с таможенниками в багажном отделении среди вещей иностранца обнаружили две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения.

А 47-летний украинец, возвращаясь из РФ домой на автомобиле "Мерседес" российской регистрации, тоже прихватил с собой запрещенные вещи. В его автомобиле совместная погранично-таможенная обзорная группа нашла два ножа с длиной лезвия 15 см и 17 см. На одном из них была гравировка с изображением символики ФСБ РФ.

В Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УКУ "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Обнаруженные ножи, кинжал и сабли переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы, которая и определит, относятся ли они к холодному оружию.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Житомирщине задержали микроавтобус с контрабандой янтаря.

контрабанда оружие пограничники таможня полиция
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