Трьох сирійців з Закарпаття намагалися незаконно переправити до Угорщини

Прикордонники виявили зловмисників, а в них – наркотики і мисливські патрони

Прикордонники виявили зловмисників, а в них – наркотики і мисливські патрони

Фото Держприкордонслужби

На Закарпатті прикордонники запобігли незаконному переправленню до Угорщини трьох громадян Сирії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Нелегальних мігрантів - жінку та двох чоловіків, які повідомили, що є громадянами Сирії, а також їх ймовірних переправників затримали учора ввечері прикордонники відділень "Косино" та "Горонглаб" Мукачівського загону.

Переправниками виявились двоє чоловіків, один з яких – громадянин України, інший – особа без громадянства. Зловмисники пересувались позашляховиком "Jeep Grand Cherokee" польської реєстрації. Ймовірно, саме цим транспортним засобом нелегалів підвезли до кордону.

На Закарпатті прикордонники запобігли незаконному переправленню до Угорщини трьох громадян Сирії Нелегальних... Posted by Державна прикордонна служба України on Thursday, January 7, 2021

Під час зупинки охоронцями кордону автомобіля, його водій, небезпечно маневруючи, з’їхав у кювет. До вказаного місця прикордонники викликали співробітників Берегівського відділу Нацполіції. В ході огляду "Jeep Grand Cherokee" правоохоронці виявили три згортки з речовиною сіро-зеленого кольору, зовні схожою на марихуану, а також мисливські патрони.

Наразі прикордонники з’ясовують усі подробиці організації незаконної подорожі іноземців.

Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", направлено повідомлення до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що шаблі, кинджал і ножі намагалися провезти через українсько-російський кордон на Чернігівщині.