За последний год на взятке выявили 25 коррупционеров-пограничников
В 2020 году "на горячем" удалось задержать 25 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГНСУ.
В этом году работа подразделений внутренней безопасности ГПСУ позволила задержать с поличным 25 военнослужащих, которые, пользуясь служебным положением, пытались получить неправомерную выгоду. Сейчас виновными в совершении коррупционных правонарушений признаны 12 пограничников", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка в рамках уголовных производств осуществляется следователями ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры и во взаимодействии с другими правоохранительными органами, в частности, Службы безопасности Украины или Национальной полиции.
Всего с начала года, по материалам подразделений внутренней безопасности Государственной пограничной службы, в ЕРДР внесено почти 200 сведений о нечистых на руку пограничниках.
Ранее сообщалось, что на Луганщине на взяточничестве поймали начальника Регионального офиса водных ресурсов.