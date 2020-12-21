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21 декабря 2020, 10:36 7

За последний год на взятке выявили 25 коррупционеров-пограничников

21 декабря 2020, 10:36 7
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Виновными уже признали 12 пограничников
Виновными уже признали 12 пограничников
Фото: из открытых источников
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В 2020 году "на горячем" удалось задержать 25 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГНСУ.

В этом году работа подразделений внутренней безопасности ГПСУ позволила задержать с поличным 25 военнослужащих, которые, пользуясь служебным положением, пытались получить неправомерную выгоду. Сейчас виновными в совершении коррупционных правонарушений признаны 12 пограничников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка в рамках уголовных производств осуществляется следователями ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры и во взаимодействии с другими правоохранительными органами, в частности, Службы безопасности Украины или Национальной полиции.

Всего с начала года, по материалам подразделений внутренней безопасности Государственной пограничной службы, в ЕРДР внесено почти 200 сведений о нечистых на руку пограничниках.

Ранее сообщалось, что на Луганщине на взяточничестве поймали начальника Регионального офиса водных ресурсов.

пограничники взятка коррупция правоохранители полиция
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