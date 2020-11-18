Накопительные пенсии для работников вредных предприятий: Кабмин внесет в Раду законопроект

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 18 ноября

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 18 ноября

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины зарегистрирует в Верховной Раде проект закона о накопительной профессиональной пенсионной системе для работников, занятых на вредных предприятиях.

Такое решение было принято сегодня, 18 ноября, на заседании правительства, передает RegioNews.

Проектом акта предусматривается введение накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.

Согласно законопроекту, до полного перехода на выплаты из накопительной профессиональной системы источником финансирования пенсий и формирования пенсионных активов в накопительной профессиональной системе будут страховые взносы работодателей, которые будут уплачиваться за счет повышения ставки ЕСВ.

Предусмотрено, что участники НППС самостоятельно будут выбирать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в течение последних 10 лет задолженность работодателей перед Пенсионным фондом Украины по возмещению льготных пенсий возросла более чем в 5 раз (с 2,6 млрд грн до 14 млрд грн) и продолжает расти более чем на 1,5 млрд грн за год. Ежегодно работодателями не возмещается около 25% выплаченных льготных пенсий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде не хватает денег до конца года.