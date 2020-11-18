Кабмин согласовал кандидатуру Сергея Гамалия на должность главы Хмельницкой ОГА
Кабинет министров Украины во время заседания 18 ноября поддержал кандидатуру Сергея Гамалия на должность председателя Хмельницкой областной государственной администрации.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
Также во время заседания Правительство согласовало увольнение предыдущего председателя ОГА Дмитрия Габинета.
Министры заслушали Гамалия и его видение развития области, и поддержали соответствующее назначение.
Среди приоритетных задач - сотрудничество с новой облрадой, новыми депутатами. Раньше у нас было 20 районов, сейчас их превратили в три. Придется с этим работать. Однако самый большой вызов - это все же COVID-19", - рассказал Гамалия.
Гамалия является владельцем предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.
Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).