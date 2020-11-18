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18 ноября 2020, 15:54 117

Кабмин согласовал кандидатуру Сергея Гамалия на должность главы Хмельницкой ОГА

18 ноября 2020, 15:54 117
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Также Правительство согласовало увольнение Дмитрия Габинета с должности председателя Хмельницкой ОГА по соглашению сторон
Также Правительство согласовало увольнение Дмитрия Габинета с должности председателя Хмельницкой ОГА по соглашению сторон
Фото: Кабмин
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Кабинет министров Украины во время заседания 18 ноября поддержал кандидатуру Сергея Гамалия на должность председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Также во время заседания Правительство согласовало увольнение предыдущего председателя ОГА Дмитрия Габинета.

Министры заслушали Гамалия и его видение развития области, и поддержали соответствующее назначение.

Среди приоритетных задач - сотрудничество с новой облрадой, новыми депутатами. Раньше у нас было 20 районов, сейчас их превратили в три. Придется с этим работать. Однако самый большой вызов - это все же COVID-19", - рассказал Гамалия.

Гамалия является владельцем предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).

Кабмин назначение кадры Хмельницкая область ОГА
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