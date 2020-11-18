Уманский сказал, почему уволился из Офиса Зеленского
Бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский объяснил, почему решил уволиться.
Об этом он заявил на брифинге 18 ноября, передает RegioNews.
По его словам, причиной этого является провал борьбы с контрабандой на таможне.
"Кейс основной, с которым я остался в Офисе президента – борьба со схемами в налоговой и таможенной службе. Проводятся схемы, которые еще год назад просто побоялись бы создать", – сказал Уманский.
Бывший чиновник ОП объяснил, что нового главу почти месяц не допускали к исполнению обязанностей, что тоже много о чем говорит: "Кейс, по моему глубокому убеждению, провалился. Поэтому подал заявление".
Он объяснил, что хочет иметь возможность публично высказать свою критику и замечания относительно работы власти, в частности правительства.
"Ибо имея статус советника, это делать некорректно и неэтично", – отметил Уманский.
Напомним, президентская программа "Большое строительство" несмотря на ее глобальную задумку обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятником коррупции. Откровения уже экс-советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу.