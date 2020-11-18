Уманский сказал, почему уволился из Офиса Зеленского

Причиной этого является провал борьбы с контрабандой на таможне

Причиной этого является провал борьбы с контрабандой на таможне

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Об этом он заявил на брифинге 18 ноября, передает RegioNews.

По его словам, причиной этого является провал борьбы с контрабандой на таможне.

"Кейс основной, с которым я остался в Офисе президента – борьба со схемами в налоговой и таможенной службе. Проводятся схемы, которые еще год назад просто побоялись бы создать", – сказал Уманский.

Бывший чиновник ОП объяснил, что нового главу почти месяц не допускали к исполнению обязанностей, что тоже много о чем говорит: "Кейс, по моему глубокому убеждению, провалился. Поэтому подал заявление".

Он объяснил, что хочет иметь возможность публично высказать свою критику и замечания относительно работы власти, в частности правительства.

"Ибо имея статус советника, это делать некорректно и неэтично", – отметил Уманский.

Напомним, президентская программа "Большое строительство" несмотря на ее глобальную задумку обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятником коррупции. Откровения уже экс-советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу.