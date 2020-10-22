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22 октября 2020, 17:56 4

Кабмин уволил главу таможенной службы и назначил нового руководителя

22 октября 2020, 17:56 4
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Фото: Кабмин
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Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского.

Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в Кабинете министров, передает RegioNews.

Известно, что вместо Павловского исполнять обязанности руководителя Государственной таможенной службы будет Евгений Ентис.

Решение о смене руководителя таможенной службы связано с реформированием таможни и будущей сменой кадрового состава.

В Кабмине считают, что это необходимый шаг и политическое решение для того, чтобы очистить весь руководящий состав таможни, в том числе до уровня региональных начальников.

Напомним, в Одесской области уволили начальника таможни и инициировали полный аудит службы, на должности начальник таможни пробыл лишь два месяца.

Кабмин таможня увольнение реформа заседание
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