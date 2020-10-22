Кабмин уволил главу таможенной службы и назначил нового руководителя

В Правительстве анонсировали другие кадровые изменения на таможне

В Правительстве анонсировали другие кадровые изменения на таможне

Фото: Кабмин

Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в Кабинете министров, передает RegioNews.

Известно, что вместо Павловского исполнять обязанности руководителя Государственной таможенной службы будет Евгений Ентис.

Решение о смене руководителя таможенной службы связано с реформированием таможни и будущей сменой кадрового состава.

В Кабмине считают, что это необходимый шаг и политическое решение для того, чтобы очистить весь руководящий состав таможни, в том числе до уровня региональных начальников.

Напомним, в Одесской области уволили начальника таможни и инициировали полный аудит службы, на должности начальник таможни пробыл лишь два месяца.