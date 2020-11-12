Степанов раскритиковал заявление "Эпицентра" касательно карантина выходного дня
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" относительно карантина выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.
Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга 12 ноября, пишет RegioNews.
Степанов призвал их поехать с ним в реанимацию.
"Хотите "покуражиться"? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! "Покуражьтесь" перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации", - заявил он.
Министр заявил, что будет ответ со стороны правительства.
"Я уверен, что мои коллеги в правительстве, которые в том числе отвечают за контроль, дадут соответствующий ответ", - сказал Степанов.
Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Вечером торговая сеть "Эпицентр" опубликовала пост, в котором объявила "72-часовую пятницу".
"Продукты у нас есть, товары медицинского назначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим горючее", - написали в посте.