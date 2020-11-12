09:34  12 ноября
Количество больных COVID-19 в Украине продолжает расти: за сутки более 11 тысяч
10:16  12 ноября
В столичной Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня приведет к полному локдауну
08:11  12 ноября
За сутки три обстрела: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2020, 10:56 3

Степанов раскритиковал заявление "Эпицентра" касательно карантина выходного дня

12 ноября 2020, 10:56 3
Читайте також українською мовою
Министр заявил, что будет ответ со стороны правительства
Министр заявил, что будет ответ со стороны правительства
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" относительно карантина выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга 12 ноября, пишет RegioNews.

Степанов призвал их поехать с ним в реанимацию.

"Хотите "покуражиться"? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! "Покуражьтесь" перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации", - заявил он.

Министр заявил, что будет ответ со стороны правительства.

"Я уверен, что мои коллеги в правительстве, которые в том числе отвечают за контроль, дадут соответствующий ответ", - сказал Степанов.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Вечером торговая сеть "Эпицентр" опубликовала пост, в котором объявила "72-часовую пятницу".

"Продукты у нас есть, товары медицинского назначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим горючее", - написали в посте.

Украина карантин министр Минздрав Эпицентр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Второй тур в Сумах: почему волнуется Лысенко
Все публикации »
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Александр Черненко
Все блоги »