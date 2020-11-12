Степанов раскритиковал заявление "Эпицентра" касательно карантина выходного дня

Министр заявил, что будет ответ со стороны правительства

Министр заявил, что будет ответ со стороны правительства

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" относительно карантина выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга 12 ноября, пишет RegioNews.

Степанов призвал их поехать с ним в реанимацию.

"Хотите "покуражиться"? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! "Покуражьтесь" перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации", - заявил он.

Министр заявил, что будет ответ со стороны правительства.

"Я уверен, что мои коллеги в правительстве, которые в том числе отвечают за контроль, дадут соответствующий ответ", - сказал Степанов.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Вечером торговая сеть "Эпицентр" опубликовала пост, в котором объявила "72-часовую пятницу".