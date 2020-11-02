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02 ноября 2020, 18:11 10

В центре Киева мужчина захватил кафе и угрожал его взорвать

02 ноября 2020, 18:11 10
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На месте работают сотрудники полиции, спасатели ГСЧС и следователи
На месте работают сотрудники полиции, спасатели ГСЧС и следователи
Фото: Эспрессо
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В Киеве мужчина угрожал взорвать заведение общественного питания, которое находится на столичном бульваре Леси Украинки.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Как сообщает Telegram канал PavlovskyNEWS, злоумышленник был фактически сразу задержан сотрудниками полиции.

Им оказался 33-летний житель Ивано-Франковской области.

Как сообщают очевидцы с места событий, злоумышленник - ветеран АТО. Сначала он устроил дебош внутри заведения, а после заявил о захвате помещения", - сообщают журналисты.

Информацию о задержании мужчины, который захватил кафе, подтвердил изданию "Страна" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Задержали. С головой не в порядке", - сказал Геращенко.

Известно, что после задержания подрывника заведение проверяют взрывотехники на наличие взрывчатки и подозрительных предметов.

Напомним, ранее в Киеве во время ремонта коллектора произошла утечка газа, пострадали коммунальщики.

Киев захват взрыв полиция кафе
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