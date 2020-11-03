Нацполиция разоблачила транснациональную преступную группировку торговцев людьми

Преступники вербовали украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии до Европы.

Преступники вербовали украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии до Европы.

Фото^ Нацполиции

Украинские полицейские в сотрудничестве с правоохранителями Греции, Италии и Великобритании разоблачили пятерых участников преступной группы, которые занимались торговлей людьми в течение 5 лет и завербовали более 200 украинцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый портал

органов системы МВД Украины.

Злоумышленники нелегально перемещали завербованных украинских граждан через государственную границу в Турцию, где потом их втягивали в преступную деятельность. В течение пяти лет фигуранты завербовали более 200 украинцев.

Фигуранты – жители Одесской области и Крыма, которые, начиная с 2015 года, вербовали украинцев. В Турции передавали местным сообщникам. Полицейские установили, что с одного проданного украинца торговцы людьми получали до трех тысяч долларов США. Завербованных заставляли заниматься контрабандой мигрантов, скрывая наличие строгой уголовной ответственности в странах, куда перевозили нелегальных мигрантов. Сейчас фактически все завербованные отбывают наказание в Греции или Италии.

"В целом в местах лишения свободы за границей находится более 200 украинских граждан, которые морем перевозили нелегалов. Для наших соотечественников это была дорога в один конец", – рассказал руководитель Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, незаконной миграции Нацполиции Сергей Пантелеев.

Пятерым фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 149 и ч. 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, а именно – торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее, 16 октября на Волыни перекрыли канал незаконной миграции в ЕС.