09:46  03 ноября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки почти 9 тысяч новых случаев
10:43  03 ноября
Здание КСУ в Киеве взяли под охрану
12:19  03 ноября
В Украине отсрочат введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2020, 12:10 2

Нацполиция разоблачила транснациональную преступную группировку торговцев людьми

03 ноября 2020, 12:10 2
Читайте також українською мовою
Преступники вербовали украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии до Европы.
Преступники вербовали украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии до Европы.
Фото^ Нацполиции
Читайте також
українською мовою

Украинские полицейские в сотрудничестве с правоохранителями Греции, Италии и Великобритании разоблачили пятерых участников преступной группы, которые занимались торговлей людьми в течение 5 лет и завербовали более 200 украинцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый портал
органов системы МВД Украины.

Злоумышленники нелегально перемещали завербованных украинских граждан через государственную границу в Турцию, где потом их втягивали в преступную деятельность. В течение пяти лет фигуранты завербовали более 200 украинцев.

Фигуранты – жители Одесской области и Крыма, которые, начиная с 2015 года, вербовали украинцев. В Турции передавали местным сообщникам. Полицейские установили, что с одного проданного украинца торговцы людьми получали до трех тысяч долларов США. Завербованных заставляли заниматься контрабандой мигрантов, скрывая наличие строгой уголовной ответственности в странах, куда перевозили нелегальных мигрантов. Сейчас фактически все завербованные отбывают наказание в Греции или Италии.

"В целом в местах лишения свободы за границей находится более 200 украинских граждан, которые морем перевозили нелегалов. Для наших соотечественников это была дорога в один конец", – рассказал руководитель Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, незаконной миграции Нацполиции Сергей Пантелеев.

Пятерым фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 149 и ч. 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, а именно – торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее, 16 октября на Волыни перекрыли канал незаконной миграции в ЕС.

полиция торговля людьми МВД миграция нелегалы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Киевщине задержали "вора в законе" "Магало"
02 ноября 2020, 13:46
На Львовщине прикрыли канал сбыта наркотиков: амфетамин покупали военные и бывшие копы
30 октября 2020, 16:37
На Донетчине объявили о подозрении руководителю застенки боевиков "Изоляция"
29 октября 2020, 16:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Все публикации »
Виктор Таран
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Все блоги »