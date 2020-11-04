У злочинця, затриманого у Києві, вилучили кокаїну на 15 млн грн

Чоловік перебував у міжнародному розшуку

Чоловік перебував у міжнародному розшуку

Фото: Нацполіція

Уродженець Росії перебував на території України за підробленими документами та розшукувався за вчинення тяжкого злочину. Під час обшуку у його квартирі слідчі вилучили близько 5 кілограмів кокаїну, що за цінами «чорного ринку» становить маже 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

У ході відпрацювання території Голосіївського району поліцейські затримали особу за підозрою у збуті наркотичних засобів. У нього вилучили вісім розфасованих пакетиків з білою речовиною.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, проведеною експертизою підтверджено, що вилучений порошок – кокаїн.

За цінами "чорного" ринку сума вилучених наркотичних речовин у чоловіка становить майже 15 мільйонів гривень. Наразі затриманому уже повідомлено про підозру у вчинені цього кримінального правопорушення. За процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 слідчі звернуться до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу, - сказав начальник поліції Києва, генерал поліції Андрій Крищенко.

Фігурантом виявився громадянин Росії, який перебуває в розшуку за тяжкий злочин. Окрім цього, він також розшукувався поліцією Києва за підробку документів, а під час затримання надав поліцейським документи, також з ознаками підробки.

42-річного чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкриті кримінальні провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (за що передбачено покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна) та за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (передбачається до 5 років позбавлення волі).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині прикрили канал збуту наркотиків: амфетамін купляли військові й колишні копи.