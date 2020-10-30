На Львовщине прикрыли канал сбыта наркотиков: амфетамин покупали военные и бывшие копы

Заговорщики сбывали запрещенный товар еще и военнослужащим одной из частей Вооруженных Сил Украины и бывшим полицейским

Заговорщики сбывали запрещенный товар еще и военнослужащим одной из частей Вооруженных Сил Украины и бывшим полицейским

Фото: МВД

На Львовщине группа лиц - бывшие правоохранители и военные - наладила схему приобретения, хранения и сбыта наркотиков. Распространяли запрещенный товар среди жителей Стрыйщины. Организатор группы в настоящее время уже задержан.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что в поле зрения оперативников Львовского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины попала группа лиц, которая наладила схему сбыта наркотиков на территории Стрыйского района на Львовщине.

"Организаторами наркогруппировки оказались 36-летний мужчина и 32-летняя женщина. Сообщники распространяли марихуану и амфетамин среди местных жителей. К преступной деятельности привлекли еще двух мужчин, которые выполняли роль наркокурьеров", - сообщили в МВД.

Кроме этого, установлено, что заговорщики сбывали запрещенный товар еще и военнослужащим одной из частей Вооруженных Сил Украины и бывшим полицейским.

"Клиенты могли приобрести наркотики по предварительной договоренности из рук в руки и по месту жительства наркодельцов. Деньги за товар торговцы наркотиками принимали наличными или переводом на банковские карточки", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что по фактам, уличенными внутренней безопасностью НПУ, следователи ГУНП во Львовской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас одного из организаторов преступной группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Ему и трем его сообщникам следователи полиции Львовщины вручили подозрения по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. За сделки с наркотическими средствами и психотропными веществами заговорщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в МВД.

Напомним, в Николаеве задержали организатора транснациональной наркогруппировки.