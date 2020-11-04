Требовали 700 тысяч и угрожали родственникам: столичные правоохранители задержали преступников

Их задержали в Днепровском районе во время получения части денег

Их задержали в Днепровском районе во время получения части денег

Фото: Нацполиция

К столичным правоохранителям за помощью обратился местный житель: двое неизвестных требуют от него возврата 700 тысяч гривен несуществующего долга, угрожая насилием и уничтожением имущества.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители при участии спецназовцев роты особого назначения и сотрудников патрульной полиции задержали двух граждан в Днепровском районе столицы. Это жители Киева 37-ми и 53-х лет. Они получили от потерпевшего 270 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

За содеянное задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 ноября неизвестные злоумышленники пытались поджечь главный корпус Национального авиационного университета.