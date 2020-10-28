Нацполицию обяжут выявлять незарегистрированные "евробляхи"
Кабинет Министров Украины возложит на Национальную полицию выявление незарегистрированных гражданами Украины в установленные сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток.
Такое решение принято на заседании правительства, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кабмин принял проект постановления "О внесении изменений в положение о Национальной полиции", которым предлагает дополнить его следующими заданиями", -рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
К новым заданиям полиции будет относиться выявление незарегистрированных гражданами Украины в установленные законодательством сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток; принятие мер для выявления случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом; принятие мер к выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств.
Напомним, владельцы "евроблях" периодически бастуют под Кабмином, требуя доступной растаможки импортных автомобилей.