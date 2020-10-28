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28 октября 2020, 18:58 7

Нацполицию обяжут выявлять незарегистрированные "евробляхи"

28 октября 2020, 18:58 7
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Соотвествующий проект постановления принят на заседании Кабмина
Соотвествующий проект постановления принят на заседании Кабмина
Фото: flickr
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Кабинет Министров Украины возложит на Национальную полицию выявление незарегистрированных гражданами Украины в установленные сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток.

Такое решение принято на заседании правительства, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабмин принял проект постановления "О внесении изменений в положение о Национальной полиции", которым предлагает дополнить его следующими заданиями", -рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

К новым заданиям полиции будет относиться выявление незарегистрированных гражданами Украины в установленные законодательством сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток; принятие мер для выявления случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом; принятие мер к выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств.

Напомним, владельцы "евроблях" периодически бастуют под Кабмином, требуя доступной растаможки импортных автомобилей.

Кабмин таможня полиция евробляхи регистрация
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