14:38  28 октября
В Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры
20:27  28 октября
В Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес МАФ: один погибший, двое в больнице
17:22  28 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
28 октября 2020, 18:15 1

В Николаеве должностные лица филиала Администрации морских портов присвоили почти миллион гривен

28 октября 2020, 18:15 1
Читайте також українською мовою
Среди подозреваемых в преступлении действующий депутат районного совета
Среди подозреваемых в преступлении действующий депутат районного совета
Фото: ГУ Нацполиции Николаевской области
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 28 октября, следователи сообщили о подозрении трем руководителям структурных подразделений Николаевского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Николаевской области.

Следствием установлено, что с 2017 до 2019 года чиновники организовали фиктивное трудоустройство в филиалы ряда лиц и безосновательно начислили им зарплату и другие выплаты на общую сумму 928,45 тысяч грн, которые присваивали себе и распоряжались по своему усмотрению.

Продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В Николаеве полицейские разоблачили должностных лиц филиала Администрации морских портов Украины в присвоении почти миллиона...

Posted by Полиция Николаевской области on Wednesday, October 28, 2020

Напомним, сегодня же руководство порта "Южный" в Одесской области разоблачили на масштабной схеме в 47,5 млн грн.

хищение полиция бюджетные деньги порт Николаев
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Виновника аварии поезда в Кривом Роге задержали
28 октября 2020, 16:31
Полиция открыла дело из-за взрыва на газовой станции под Харьковом
28 октября 2020, 15:43
Руководство порта "Южный" раскрыли на масштабной схеме в 47,5 млн грн - НАБУ
28 октября 2020, 11:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Все блоги »