В Николаеве должностные лица филиала Администрации морских портов присвоили почти миллион гривен

Среди подозреваемых в преступлении действующий депутат районного совета

Среди подозреваемых в преступлении действующий депутат районного совета

Фото: ГУ Нацполиции Николаевской области

Сегодня, 28 октября, следователи сообщили о подозрении трем руководителям структурных подразделений Николаевского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Николаевской области.

Следствием установлено, что с 2017 до 2019 года чиновники организовали фиктивное трудоустройство в филиалы ряда лиц и безосновательно начислили им зарплату и другие выплаты на общую сумму 928,45 тысяч грн, которые присваивали себе и распоряжались по своему усмотрению.

Продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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