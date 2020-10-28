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28 жовтня 2020, 18:58 5

Нацполіцію зобов'яжуть виявляти незареєстровані "евробляхи"

28 жовтня 2020, 18:58 5
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Відповідний проект постанови прийнято на засіданні Кабміну
Відповідний проект постанови прийнято на засіданні Кабміну
Фото: flickr
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Кабінет Міністрів України покладе на Національну поліцію виявлення незареєстрованих громадянами України у встановлені терміни транспортних засобів, ввезених на митну територію України на термін більше 30 діб.

Таке рішення прийнято на засіданні уряду, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кабмін прийняв проект постанови "Про внесення змін до положення про Національну поліцію", яким пропонує доповнити його наступними завданнями", -розповів представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

До нових завдань поліції буде ставитися виявлення незареєстрованих громадянами України у встановлені законодавством строки транспортних засобів, ввезених на митну територію України на строк не більше 30 діб; вжиття заходів для виявлення випадків неправомірного керування транспортними засобами, стосовно яких порушено окремі обмеження, встановлені Митним кодексом; вжиття заходів до виявлення неправомірного розукомплектування таких транспортних засобів.

Нагадаємо, власники "евроблях" періодично страйкують під Кабміном, вимагаючи доступною розмитнення імпортних автомобілів.

Кабмін митниця поліція євробляхи реєстрація
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