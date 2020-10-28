Виновника аварии поезда в Кривом Роге задержали
Работники полиции задержали мужчину, который разобрал пути возле Кривого Рога, в результате чего сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.
Об этом в Telegram сообщил директор "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает RegioNews.
Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками службы безопасности "Укрзализныци" оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога", - написал он.
Директор компании также сообщил, что сейчас человек предоставляет показания.
Он также добавил, что на месте аварии продолжаются восстановительные работы, уже подняли и установили на рельсы 4 вагона.
Напомним, в Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов, в результате происшествия люди не пострадали.
Также сообщалось, что поезд в Кривом Роге сошел с рельсов из-за умышленного повреждения путей.