Виновника аварии поезда в Кривом Роге задержали

Он дает показания правоохранителям

Он дает показания правоохранителям

Фото: Telegram

Работники полиции задержали мужчину, который разобрал пути возле Кривого Рога, в результате чего сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

Об этом в Telegram сообщил директор "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает RegioNews.

Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками службы безопасности "Укрзализныци" оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога", - написал он.

Директор компании также сообщил, что сейчас человек предоставляет показания.

Он также добавил, что на месте аварии продолжаются восстановительные работы, уже подняли и установили на рельсы 4 вагона.

Напомним, в Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов, в результате происшествия люди не пострадали.

Также сообщалось, что поезд в Кривом Роге сошел с рельсов из-за умышленного повреждения путей.