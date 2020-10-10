Полиция задержала двух жителей Харьковщины, которые взрывали банкоматы четырех областях

В случае доказательства вины фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы

В случае доказательства вины фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы

Фото из открытых источников

Сотрудники полиции задержали двух жителей Харьковщины, которые взрывали банкоматы в разных областях Украины с целью хищения денег

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции, информирует RegioNews.

Отмечается, что 4 августа 2020 года около 4 утра в городе Гадяч Полтавской области неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении одного из местных магазинов, после чего было похищено четыре контейнера с деньгами. Впоследствии выяснилось, что там было 322 тысячи гривен.

За 2 месяца полиции удалось выйти на след воров и вычислить их последующие шаги. В результате 10 октября, около 4 часов утра, удалось задержать двух человек при попытке совершения очередного преступления в городе Охтырка на Сумщине.

Задержанными оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оба — жители Харьковщины. Также установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. Сейчас следственные действия продолжаются, в том числе проводятся обыски.

На сегодня следователи полиции Полтавщины установили причастность фигурантов к совершению не менее 5 аналогичных преступлений на территории Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. По данным фактам расследуются уголовные производства по фактам краж и умышленного уничтожения или повреждения имущества.

В рамках уголовных дел проводятся следственные действия и устанавливается причастность задержанного группы к совершению аналогичных преступлений на территории Украины. В случае доказательства вины фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на днях работники Киберполиции разоблачили преступную хакерскую группу, которая занималась взломом компьютеров и электросетей и получала пароли доступа к различным системам интернет-банкинга, аккаунтов и электронных ящиков граждан.