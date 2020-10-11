10:23  11 октября
Коронавирус в Украине: за сутки - 4768 новых случаев, 85 зараженных умерли
11:54  11 октября
ЦИК зарегистрировала "киборга" Шараскина нардепом вместо Вакарчука
10:05  11 октября
Боевики обстреляли украинских военных в районе Водяного - ООС
UA | RU
UA | RU
11 октября 2020, 13:00 3

За сутки полиция открыла 13 дел за нарушения на местных выборах

11 октября 2020, 13:00 3
Читайте також українською мовою
Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве
Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки правоохранители открыли 13 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса на местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Так, за сутки в полицию поступило 181 сообщение о нарушениях избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 38, во Львовской области - 23 и в Киевской области - 17.

В целом с 5 сентября Нацполиция зарегистрировала 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - с избирательным процессом.

Составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений.

Напомним, старые кланы Киевщины хотят фальсифицировать результаты местных выборов, - нардеп Клочко.

партии нарушения уголовное дело полиция Местные выборы агитация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Донбассе состоятся выборы в районные советы - ЦИК
11 октября 2020, 11:02
На Запорожье полицейский обещал "закрыть глаза" на преступление за "кругленькую" сумму
10 октября 2020, 18:06
Полиция задержала двух жителей Харьковщины, которые взрывали банкоматы четырех областях
10 октября 2020, 17:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Все блоги »