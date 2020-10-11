За сутки полиция открыла 13 дел за нарушения на местных выборах
За прошедшие сутки правоохранители открыли 13 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса на местных выборах.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.
Так, за сутки в полицию поступило 181 сообщение о нарушениях избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 38, во Львовской области - 23 и в Киевской области - 17.
В целом с 5 сентября Нацполиция зарегистрировала 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.
За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - с избирательным процессом.
Составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений.
Напомним, старые кланы Киевщины хотят фальсифицировать результаты местных выборов, - нардеп Клочко.