На Запорожье полицейский обещал "закрыть глаза" на преступление за "кругленькую" сумму

Теперь он может сесть в тюрьму

Теперь он может сесть в тюрьму

Фото: ГБР

На Запорожье Государственное бюро расследований задержало старшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из отделов ГУНП, который, по предварительной информации, за 50 тыс. грн обещал скрыть преступление.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует RegioNews.

"Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, задержали старшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из отделов полиции Главного управления Нацполіції в Запорожской области после получения им неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, правоохранитель требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. гривен. За деньги он обещал "закрыть глаза" на преступление, связанное с незаконным посевом и выращиванием конопли

Отмечается, что 9 октября во время получения части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. гривен оперуполномоченного задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Указано, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), отстранения его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Сообщается, что процессуальное руководство досудебным расследование осуществляет Запорожская областная прокуратура. Оперативное сопровождение – УСБУ в Запорожской области.

Напомним, недавно на Киевщине чиновника Нацполиции задержали за взятку в пол миллиона.