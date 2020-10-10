На Запорожье полицейский обещал "закрыть глаза" на преступление за "кругленькую" сумму
На Запорожье Государственное бюро расследований задержало старшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из отделов ГУНП, который, по предварительной информации, за 50 тыс. грн обещал скрыть преступление.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует RegioNews.
"Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, задержали старшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из отделов полиции Главного управления Нацполіції в Запорожской области после получения им неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, правоохранитель требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. гривен. За деньги он обещал "закрыть глаза" на преступление, связанное с незаконным посевом и выращиванием конопли
Отмечается, что 9 октября во время получения части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. гривен оперуполномоченного задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Указано, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), отстранения его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Сообщается, что процессуальное руководство досудебным расследование осуществляет Запорожская областная прокуратура. Оперативное сопровождение – УСБУ в Запорожской области.
Напомним, недавно на Киевщине чиновника Нацполиции задержали за взятку в пол миллиона.