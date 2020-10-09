В Раде опять хотят отменить перевод часов

Возможно, что 25 октября украинцы последний раз перейдут на зимнее время

Возможно, что 25 октября украинцы последний раз перейдут на зимнее время

Фото: flickr

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект №4201, которым предлагается отменить перевод стрелок и установить единое киевское время.

Об этом сам Стефанчук написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Сегодня зарегистрировал законопроект о "Об исчислении времени в Украине", которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов", – сообщил он.

Стефанчук отметил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.

Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", – подчеркнул он.

Напомним, юристы поставили под сомнение конституционность проекта закона о дистанционной работе Верховной Рады, к рассмотрению которого призвал вернуться первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.