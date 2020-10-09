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09 жовтня 2020, 16:36 5

У Раді знову хочуть скасувати переведення годинників

09 жовтня 2020, 16:36 5
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Фото: flickr
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Віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект №4201, яким пропонується скасувати переведення стрілок і встановити єдине київське час.

Про це сам Стефанчук написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

Сьогодні зареєструвала законопроект про "Про обчислення часу в Україні", яким передбачається встановлення і закріплення на території України єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинника", – повідомив він.

Стефанчук зазначив, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров'я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.

Прийняття закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме поліпшенню стану здоров'я і підвищення працездатності населення", – підкреслив він.

Нагадаємо, юристи поставили під сумнів конституційність проекту закону про дистанційну роботу Верховної Ради, до розгляду якого закликав повернутися перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

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