У Раді знову хочуть скасувати переведення годинників
Віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект №4201, яким пропонується скасувати переведення стрілок і встановити єдине київське час.
Про це сам Стефанчук написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.
Сьогодні зареєструвала законопроект про "Про обчислення часу в Україні", яким передбачається встановлення і закріплення на території України єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинника", – повідомив він.
Стефанчук зазначив, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров'я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.
Прийняття закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме поліпшенню стану здоров'я і підвищення працездатності населення", – підкреслив він.
Нагадаємо, юристи поставили під сумнів конституційність проекту закону про дистанційну роботу Верховної Ради, до розгляду якого закликав повернутися перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.