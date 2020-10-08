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08 октября 2020, 17:30 2

Разумков заявил, что не готовится к президентской кампании

08 октября 2020, 17:30 2
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Он считает, что у него много работы в стенах парламента
Он считает, что у него много работы в стенах парламента
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пока что не готовится к президентской кампании и считает, что парламентская кампания тоже не планируется в ближайшем будущем.

Об этом спикер заявил в интервью изданию "Гордон", информирует RegioNews.

"Сегодня я не готовлюсь к президентской кампании точно. У меня есть чем здесь заняться. Парламентская кампания якобы тоже не планируется в ближайшем будущем. Много работы, которую нужно реализовывать в стенах парламента. Свободного времени не остается", - отметил политик.

В то же время на вопрос, сможет ли он, по его ощущениям, стать успешным президентом, если все же решит баллотироваться, Разумков ответил, что в этом уверен каждый кандидат.

"Любой из кандидатов на эту должность, уверен, что он будет там успешен... На этот процесс влияет много факторов. У тебя должен быть план, стратегия, у тебя должна быть команда, должны быть конкретно определены цели и четкое понимание, как ты их будешь реализовывать", - прокомментировал председатель ВР.

Напомним, ранее Разумков пообещал распустить Раду на просьбу президента Владимира Зеленского.

спикер Верховная Рада президент парламент глава
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