Разумков заявил, что не готовится к президентской кампании

Он считает, что у него много работы в стенах парламента

Он считает, что у него много работы в стенах парламента

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пока что не готовится к президентской кампании и считает, что парламентская кампания тоже не планируется в ближайшем будущем.

Об этом спикер заявил в интервью изданию "Гордон", информирует RegioNews. "Сегодня я не готовлюсь к президентской кампании точно. У меня есть чем здесь заняться. Парламентская кампания якобы тоже не планируется в ближайшем будущем. Много работы, которую нужно реализовывать в стенах парламента. Свободного времени не остается", - отметил политик. В то же время на вопрос, сможет ли он, по его ощущениям, стать успешным президентом, если все же решит баллотироваться, Разумков ответил, что в этом уверен каждый кандидат. "Любой из кандидатов на эту должность, уверен, что он будет там успешен... На этот процесс влияет много факторов. У тебя должен быть план, стратегия, у тебя должна быть команда, должны быть конкретно определены цели и четкое понимание, как ты их будешь реализовывать", - прокомментировал председатель ВР. Напомним, ранее Разумков пообещал распустить Раду на просьбу президента Владимира Зеленского.

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