В Украине появился инструмент для отслеживания нардепов, которые вносят поправки к законопроектам

Система помогает увидеть законопроекты, к которым было внесено больше поправок

Система помогает увидеть законопроекты, к которым было внесено больше поправок

Фото из открытых источников

В Движении ЧЕСТНО разработали инструмент, который позволяет отслеживать поправки народных депутатов и связи между ними на основе этих поправок.

Инструмент презентовали аналитики Движения ЧЕСТНО на брифинге 9 октября, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Мы решили обратиться к данным, ведь данные не врут, и на основе данных понять, как связаны эти люди, которые подают поправки. Это касается и тех законов, в которых много поправок, и тех, в которых меньше. Потому что поправка может изменить суть законопроекта, неоднократно мы это видели", - отметила координатор Движения ЧЕСТНО Вита Думанская.

По словам ведущего парламентского аналитика Движения ЧЕСТНО, разработчика инструмента Оксаны Ставнийчук, цель инструмента - увеличить прозрачность и улучшить доступ к этим поправкам.

"На главной странице инструмента можно увидеть собранные данные законодательной активности народных депутатов. На главной странице выводятся топ-20 народных депутатов из каждой фракции или группы, а также внефракционные, которые подали больше всего поправок. На другой вкладке есть топ-20 народных депутатов, чьи поправки больше всего принимаются на комитетах", - рассказала Ставнийчук.

На странице инструмента можно выбирать любую фракцию или группу отдельно и на интерактивном графике смотреть, кто из членов этих фракций или групп, сколько поправок подавал.

Кроме того, можно увидеть законопроекты, о которых больше всего поправок учитывалось в зале пленарных заседаний и как за них голосовали народные депутаты.

Напомним, ранее в ЧЕСТНО сообщили, что финотчеты в НАЗК за II квартал не подала ни одна партия.