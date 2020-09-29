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29 сентября 2020, 13:06 9

В "Слуге народа" раскритиковали идею своих коллег о дистанционном голосовании Рады

29 сентября 2020, 13:06 9
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По мнению юристов, это может поставить под сомнение принятые законы
По мнению юристов, это может поставить под сомнение принятые законы
Фото: flickr
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Юристы поставили под сомнение конституционность проекта закона о дистанционной работе Верховной Рады, к рассмотрению которого призвал вернуться первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Об этом в комментарии для Цензор.НЕТ сообщила первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

Есть опасения юристов и, я так понимаю, председателя Верховной Рады, о конституционности закона, который бы предусмотрел дистанционное голосования народных депутатов, а не в зале Верховной Рады. Потому что так прописано в Конституции, должно быть персональное личное голосование. Очень сложно технически обеспечить эту верификацию в случае голосования онлайн", - сказала Кравчук.

Она добавила, что формат видеоконференции уже прекрасно работает для комитетов, и это очень помогает, когда депутаты находятся на самоизоляции.

По словам Евгении Кравчук, дистанционное голосование Рады может поставить под сомнение принятые таким образом законопроекты, однако этого вопроса нет в повестке дня парламента.

Мы можем поставить под сомнение сами решения, которые будут приниматься следующим образом. Конечно, это можно принять как некий экстренный случай, если вся Украина в красной зоне (не дай Бог). Или у нас 50% депутатского корпуса заболеет и будет находиться на самоизоляции, и просто физически Верховная Рада не будет собираться", - сказала Кравчук.

Напомним, Руслан Стефанчук хочет снова заседания в онлайн-режиме: просит нардепов принять законопроект.

Верховная Рада голосование законопроект парламент онлайн
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