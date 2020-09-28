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28 сентября 2020, 18:04 2

Авиакатастрофа самолета Ан-26: вице-премьер Уруский отправится в Харьков

28 сентября 2020, 18:04 2
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На прошлой неделе вице-премьер возглавил следственную комиссию по делу о катастрофе Харьковщине
На прошлой неделе вице-премьер возглавил следственную комиссию по делу о катастрофе Харьковщине
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Вице-премьер-министр Украины и председатель правительственной комиссии по расследованию аварии самолета АН-26 Олег Уруский отправится в Харьков.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, информирует RegioNews.

Известно, что вице-премьер возглавил следственную комиссию, в которую вошли главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица.

Визит Уруского состоится в рамках расследования.

Напомним, вице-премьера Уруского зовут в Раду касательно трагедии на Харьковщине.

Харьков самолет авария Харьковская область катастрофа
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