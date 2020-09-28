Авиакатастрофа самолета Ан-26: вице-премьер Уруский отправится в Харьков

На прошлой неделе вице-премьер возглавил следственную комиссию по делу о катастрофе Харьковщине

На прошлой неделе вице-премьер возглавил следственную комиссию по делу о катастрофе Харьковщине

Вице-премьер-министр Украины и председатель правительственной комиссии по расследованию аварии самолета АН-26 Олег Уруский отправится в Харьков.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, информирует RegioNews. Известно, что вице-премьер возглавил следственную комиссию, в которую вошли главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица. Визит Уруского состоится в рамках расследования. Напомним, вице-премьера Уруского зовут в Раду касательно трагедии на Харьковщине.

.