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СМИ показали санаторий, в котором отдыхает Зеленский на Закарпатье
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25 сентября 2020, 14:44 12

СМИ показали санаторий, в котором отдыхает Зеленский на Закарпатье

25 сентября 2020, 14:44 12
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Аренда самого дешевого номера в этом санатории стоит более двух тысяч гривен за ночь
Аренда самого дешевого номера в этом санатории стоит более двух тысяч гривен за ночь
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Президент Владимир Зеленский отдыхает на Закарпатье в одном из элитных санаторных комплексов региона "Деренивская Купель", который расположен в селе Нижнее Солотвино.

Журналисты PavlovskyNews выяснили, что на Закарпатье президент остановился в одном из лучших санаторных комплексов региона, передает RegioNews.

На ресепшене санатория подтвердили визит Владимира Зеленского. Однако, в какой именно гостинице (там их несколько) санатория остановился известный гость - не уточнили. При этом журналистов заверили, что пребывание президента прошло без дискомфорта для остальных постояльцев.

На сайте комплекса указано, что аренда самого дешевого номера обойдется в 2300 гривен за сутки. Скорее всего, президент остановился в люксовом, который сейчас стоит 4200, или Family – 5400 грн.

На Закарпатье президент остановился в одном из лучших санаторных комплексов региона. Ценник стартует от 2300 гривен за...

Опубліковано Pavlovsky News Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Напомним, вчера вечером Зеленский прибыл на Закарпатье.

Владимир Зеленский цена Закарпатье президент санаторій отдых
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