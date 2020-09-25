СМИ показали санаторий, в котором отдыхает Зеленский на Закарпатье

Аренда самого дешевого номера в этом санатории стоит более двух тысяч гривен за ночь

Аренда самого дешевого номера в этом санатории стоит более двух тысяч гривен за ночь

Президент Владимир Зеленский отдыхает на Закарпатье в одном из элитных санаторных комплексов региона "Деренивская Купель", который расположен в селе Нижнее Солотвино.

Журналисты PavlovskyNews выяснили, что на Закарпатье президент остановился в одном из лучших санаторных комплексов региона, передает RegioNews. На ресепшене санатория подтвердили визит Владимира Зеленского. Однако, в какой именно гостинице (там их несколько) санатория остановился известный гость - не уточнили. При этом журналистов заверили, что пребывание президента прошло без дискомфорта для остальных постояльцев. На сайте комплекса указано, что аренда самого дешевого номера обойдется в 2300 гривен за сутки. Скорее всего, президент остановился в люксовом, который сейчас стоит 4200, или Family – 5400 грн. На Закарпатье президент остановился в одном из лучших санаторных комплексов региона. Ценник стартует от 2300 гривен за... Опубліковано Pavlovsky News Пʼятниця, 25 вересня 2020 р. Напомним, вчера вечером Зеленский прибыл на Закарпатье.

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