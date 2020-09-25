На Закарпатті поліція припинила канал переправлення нелегалів через кордон

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років

Фото: Нацполіція

Закарпатська поліція викрила злочинну діяльність групи осіб, яка займалася переправленням через державний кордон нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, до злочинного угруповання входили 7 осіб, серед яких мешканці Закарпаття та Луганської області.

Організатором злочинної схеми є 38-річний мешканець села Грушево Тячівського району. До незаконної діяльності чоловік залучив ще шістьох осіб, серед яких чітко розподілив ролі”, - йдеться в повідомленні.

Поліцейські та військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону задокументували кілька невдалих спроб перемістити нелегальних мігрантів до Румунії.

Чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру, у помешканнях фігурантів справи на території Закарпаття та Луганщини слідчі провели одночасно 12 обшуків.

У ході процесуальних дій поліцейські вилучили речові докази, які мають суттєве значення для подальшого доведення вини зловмисників. Також було вилучено зброю та речовини, схожі на наркотичні”, - додали в поліції.

Досудове розслідування триває, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники блокували контрабанду сигарет на 1,5 млн грн.