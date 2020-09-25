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25 вересня 2020, 15:08 4

На Закарпатті поліція припинила канал переправлення нелегалів через кордон

25 вересня 2020, 15:08 4
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Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років
Фото: Нацполіція
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Закарпатська поліція викрила злочинну діяльність групи осіб, яка займалася переправленням через державний кордон нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, до злочинного угруповання входили 7 осіб, серед яких мешканці Закарпаття та Луганської області.

Організатором злочинної схеми є 38-річний мешканець села Грушево Тячівського району. До незаконної діяльності чоловік залучив ще шістьох осіб, серед яких чітко розподілив ролі”, - йдеться в повідомленні.

Поліцейські та військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону задокументували кілька невдалих спроб перемістити нелегальних мігрантів до Румунії.

Чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру, у помешканнях фігурантів справи на території Закарпаття та Луганщини слідчі провели одночасно 12 обшуків.

У ході процесуальних дій поліцейські вилучили речові докази, які мають суттєве значення для подальшого доведення вини зловмисників. Також було вилучено зброю та речовини, схожі на наркотичні”, - додали в поліції.

Досудове розслідування триває, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники блокували контрабанду сигарет на 1,5 млн грн.

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