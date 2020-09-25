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25 сентября 2020, 13:11 5

На Буковине пограничники блокировали контрабанду сигарет на 1,5 млн грн

25 сентября 2020, 13:11 5
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У границы обнаружили тайник и внедорожник с сигаретами
У границы обнаружили тайник и внедорожник с сигаретами
Фото: dpsu.gov.ua
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Пограничники Черновицкого отряда в пределах Путильского и Вижницкого районов изъяли более 32 тысячи пачек сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

В частности, 24 сентября в пределах отделов "Фальков" и "Селятино" пограничники обнаружили место накопления и автомобиль с безакцизными табачными изделиями.

В первом случае, на участке отдела "Фальков", группой реагирования во время поисковых мероприятий обнаружен в 500 метрах от границы с Румынией тайник с табачными изделиями. В пакетах, скрытых под ветками деревьев, находились ящики с сигаретами в количестве 17 500 пачек", - говорится в сообщении.

Кроме того, группа реагирования отдела "Селятино" на одной из дорог остановила внедорожник, в салоне которого правоохранители обнаружили ящики с 15 тысячами пачек сигарет.

Сигареты изъяты, они будут переданы соответствующим органам. По предварительной оценке, в обоих случаях сумма контрабанды составила около 1,5 миллиона гривен", - сообщили в пограничной службе.

Напомним, на Львовщине чиновники присвоили 22 тонны металла на почти 1 миллион гривен.

Черновцы пограничники граница задержание контрабанда сигареты
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