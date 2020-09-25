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25 сентября 2020, 13:52 12

Полиция возьмет на учет украинских пользователей "ВКонтакте"

25 сентября 2020, 13:52 12
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Правоохранители будут расследовать факты распространения контента в запрещенной соцсети
Правоохранители будут расследовать факты распространения контента в запрещенной соцсети
Фото: flickr
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Украинских пользователей социальной сети "ВКонтакте", которые распространяют российский контент, возьмут на учет полиции.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности", передает RegioNews.

Данилов напомнил, что согласно украинскому законодательству, "ВКонтакте" не имеет права работать на территории Украины.

Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси ... Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен", - отметил Данилов.

Он добавил, что украинские пользователи должны понимать всю ответственность.

Сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут находиться на учете. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", - заявил Данилов.

Напомним, в 2017 году президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. В документе шла речь о блокировке доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Яндекса", к сервисам "Mail.ru" и "Мэйл.РУ ГРУПП", сайту "Кинопоиск", к антивирусным компаниям "Лаборатория Касперского" и DrWeb и некоторым другим. Доступ заблокировали на три года.

15 мая президент Зеленский продлил запрет на российские соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники".

СНБО полиция Алексей Данилов запрет вконтакте
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