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16 сентября 2020, 15:29 9

Черновцы требуют от власти возместить убытки из-за COVID-19

16 сентября 2020, 15:29 9
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Для этого подготовили соответствующий проект решения городского совета
Для этого подготовили соответствующий проект решения городского совета
Фото: flickr
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Черновицкий городской совет просит Кабинет Министров компенсировать убытки, которые город понес из-за карантинных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает RegioNews.

В частности, соответствующий проект решения подготовил на заседание сессии секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан.

Обращение с просьбой возместить городу убытки, связанные с ограничениями от введения карантинных мероприятий, поддержали 25 депутатов городского совета", - говорится в сообщении.

По данным городских властей Черновцов, по состоянию на 16 сентября убытки города от карантина составляют около 140 миллионов гривен, до конца года прогнозируют, что эта сумма достигнет 200 миллионов.

Напомним, Черновицкий горсовет подал в суд на Кабмин, в мэрии оспаривают установление "красной" зоны карантина в городе.

Черновцы горсовет карантин убытки Кабмин
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