Состояние Балуха остается тяжелым, его осмотрели известные нейрохирурги

Недавно его прооперировали из-за тяжелой травмы головы

Недавно его прооперировали из-за тяжелой травмы головы

Фото: Facebook

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого 8 сентября нашли избитым в столичном Гидропарке, остается стабильно тяжелым.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко ссылаясь на врачей Балуха, передает RegioNews.

По ее словам, для осмотра его и дополнительных консультаций были приглашены известные нейрохирурги.

Пациент стабильно тяжелый. Володя обеспечен всем необходимым. Сегодня для дополнительных консультаций были приглашены и осмотрели пана Владимира известные нейрохирурги, в частности профессор Н. Полищук", - сообщила Геращенко.

Также она добавила, что вчера, 10 сентября Балуха в присутствии представителей полиции, поскольку идет следствие, посетил отец Климент, который прочитал молитву на выздоровление.

Напомним, ночью 8 сентября, в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

Сообщалось, что Балуха после операции перевели в реанимацию.

На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.