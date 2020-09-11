Состояние Балуха остается тяжелым, его осмотрели известные нейрохирурги
Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого 8 сентября нашли избитым в столичном Гидропарке, остается стабильно тяжелым.
Об этом в Facebook сообщила нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко ссылаясь на врачей Балуха, передает RegioNews.
По ее словам, для осмотра его и дополнительных консультаций были приглашены известные нейрохирурги.
Пациент стабильно тяжелый. Володя обеспечен всем необходимым. Сегодня для дополнительных консультаций были приглашены и осмотрели пана Владимира известные нейрохирурги, в частности профессор Н. Полищук", - сообщила Геращенко.
Также она добавила, что вчера, 10 сентября Балуха в присутствии представителей полиции, поскольку идет следствие, посетил отец Климент, который прочитал молитву на выздоровление.
Напомним, ночью 8 сентября, в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.
Сообщалось, что Балуха после операции перевели в реанимацию.
На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.