Стан Балуха досі тяжкий, його оглянули відомі нейрохірурги

Нещодавно його прооперували через тяжку травму голови

Нещодавно його прооперували через тяжку травму голови

Фото: Facebook

Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, якого 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку, залишається стабільно тяжким.

Про це у Facebook повідомила нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко посилаючись на лікарів Балуха, передає RegioNews.

За її словами, для огляду його і додаткових консультацій були запрошені відомі нейрохірурги.

Пацієнт стабільно тяжкий. Володя забезпечений всім необхідним. Сьогодні для додаткових консультацій були запрошені і оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема професор М.Поліщук", - повідомила Геращенко.

Також вона додала, що вчора, 10 вересня Балуха у присутності представників поліції, оскільки триває слідство, відвідав отець Климент, який прочитав молитву на одужання.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялось, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.