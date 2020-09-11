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11 вересня 2020, 14:46 15

Стан Балуха досі тяжкий, його оглянули відомі нейрохірурги

11 вересня 2020, 14:46 15
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Нещодавно його прооперували через тяжку травму голови
Нещодавно його прооперували через тяжку травму голови
Фото: Facebook
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Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, якого 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку, залишається стабільно тяжким.

Про це у Facebook повідомила нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко посилаючись на лікарів Балуха, передає RegioNews.

За її словами, для огляду його і додаткових консультацій були запрошені відомі нейрохірурги.

Пацієнт стабільно тяжкий. Володя забезпечений всім необхідним. Сьогодні для додаткових консультацій були запрошені і оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема професор М.Поліщук", - повідомила Геращенко.

Також вона додала, що вчора, 10 вересня Балуха у присутності представників поліції, оскільки триває слідство, відвідав отець Климент, який прочитав молитву на одужання.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялось, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.

медицина лікарі Ірина Геращенко Побиття Володимир Балух
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