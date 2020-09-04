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04 сентября 2020, 12:14 12

С танкера Delfi снова вытекли нефтепродукты

04 сентября 2020, 12:14 12
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Нефтяная пленка загрязняет пляжную зону
Нефтяная пленка загрязняет пляжную зону
Фото: Думская
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Боновые заграждения, которыми окружен участок моря вокруг аварийного танкера Delfi, не сдержали распространение нефтепродуктов в пляжной зоне Одессы после очередной утечки с корпуса аварийного танкера.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook местный эколог Владислав Балинский, пишет RegioNews.

"Вода в пляжной зоне в результате новой утечки нефтепродуктов с борта танкера покрылась пленкой, начались заморные процессы, поскольку боновые заграждения вокруг аварийного судна установлены неправильно, а компания-подрядчик не убирает нефтяную пленку", - отметил Балинский.

Он добавил, что одни звенья бонов наложены на другие, в результате чего не обеспечено герметизацию, и нефтяная пленка вышла за пределы боновых заграждений и загрязняет пляжную зону.

Напомним, 14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.

Однако 26 августа танкер Delfi наконец поставили на ровный киль.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер Delfi, который застрял возле пляжа "Дельфин", отбуксируют в порт в период с 3 по 5 сентября.

Одесса экология нефть пляж Танкер
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