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26 августа 2020, 15:55 9

Многострадальный танкер Delfi наконец-то поставили на ровный киль

26 августа 2020, 15:55 9
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Telegram Владислава Криклия
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Затонувший у берегов Одессы танкер Delfi поставили на ровный киль почти через год после аварии.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

"Сегодня полузатонувший танкер был поставлен на ровный киль. Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна", - написал он.

Криклий поблагодарил специалистов ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер, и ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что компания "Краншип" должна отогнать танкер с пляжа до Дня независимости.

14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.

Одесса министр судно Мининфраструктуры Танкер
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