Многострадальный танкер Delfi наконец-то поставили на ровный киль

Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов

Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов

Telegram Владислава Криклия

Затонувший у берегов Одессы танкер Delfi поставили на ровный киль почти через год после аварии.

.