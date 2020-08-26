Многострадальный танкер Delfi наконец-то поставили на ровный киль
Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов
Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов
Затонувший у берегов Одессы танкер Delfi поставили на ровный киль почти через год после аварии.
Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.
"Сегодня полузатонувший танкер был поставлен на ровный киль. Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна", - написал он.
Криклий поблагодарил специалистов ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер, и ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что компания "Краншип" должна отогнать танкер с пляжа до Дня независимости.
14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.
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