Названы вероятные сроки отбуксировки танкера Delfi в порт

Также стало известно, почему это не удалось сделать тогда, как судно поставили на киль

Также стало известно, почему это не удалось сделать тогда, как судно поставили на киль

Telegram Владислава Криклия

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер Delfi, который застрял возле пляжа «Дельфин», отбуксируют в порт в период с 3 по 5 сентября.

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