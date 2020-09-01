09:49  01 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки более 2000 новых случаев заражения
08:44  01 сентября
ЦИК совместно с Минздравом разработают алгоритм местных выборов в условиях пандемии
08:14  01 сентября
Ситуация в ООС: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2020, 11:12 5

Названы вероятные сроки отбуксировки танкера Delfi в порт

01 сентября 2020, 11:12 5
Читайте також українською мовою
Также стало известно, почему это не удалось сделать тогда, как судно поставили на киль
Также стало известно, почему это не удалось сделать тогда, как судно поставили на киль
Telegram Владислава Криклия
Читайте також
українською мовою

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер Delfi, который застрял возле пляжа «Дельфин», отбуксируют в порт в период с 3 по 5 сентября.

Об этом Труханов сообщил в ходе заседания оперативного штаба 31 августа, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Если погодные условия позволят, 3-5 сентября мы сможем отбуксировать танкер с пляжа", - заявил мэр Одессы.

По его словам, отбуксировать судно непосредственно после того, как его поставили на киль и подремонтировали, не получилось, поскольку ухудшились погодные условия, и в море наблюдалось сильное волнение.

Напомним, 14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.

26 августа танкер Delfi наконец поставили на ровный киль.

Танкер Одесса мэр море нефть
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »