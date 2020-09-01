Названы вероятные сроки отбуксировки танкера Delfi в порт
Также стало известно, почему это не удалось сделать тогда, как судно поставили на киль
Также стало известно, почему это не удалось сделать тогда, как судно поставили на киль
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер Delfi, который застрял возле пляжа «Дельфин», отбуксируют в порт в период с 3 по 5 сентября.
Об этом Труханов сообщил в ходе заседания оперативного штаба 31 августа, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Если погодные условия позволят, 3-5 сентября мы сможем отбуксировать танкер с пляжа", - заявил мэр Одессы.
По его словам, отбуксировать судно непосредственно после того, как его поставили на киль и подремонтировали, не получилось, поскольку ухудшились погодные условия, и в море наблюдалось сильное волнение.
Напомним, 14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.
26 августа танкер Delfi наконец поставили на ровный киль.
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