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04 вересня 2020, 12:14 11

З танкера Delfi знову витекли нафтопродукти

04 вересня 2020, 12:14 11
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Нафтова плівка забруднює пляжну зону
Нафтова плівка забруднює пляжну зону
Фото: Думська
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Бонові загородження, якими оточено ділянку моря довкола аварійного танкера Delfi, не стримали поширення нафтопродуктів у пляжній зоні Одеси після чергового витоку з корпусу аварійного танкера.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook місцевий еколог Владислав Балінський, пише RegioNews.

"Вода у пляжній зоні внаслідок нового витоку нафтопродуктів з борту танкера покрилася плівкою, розпочались заморні процеси, оскільки бонові загородження довкола аварійного судна встановлені неправильно, а компанія-підрядник не прибирає нафтову плівку", - зазначив Балінський.

Він додав, що одні ланки бонів накладені на інші, внаслідок чого не забезпечено герметизацію, і нафтова плівка вийшла за межі бонових загороджень та забруднює пляжну зону.

Нагадаємо, 14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити підіймати танкер.

Однак 26 серпня танкер Delfi нарешті поставили на рівний кіль.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що танкер Delfi, який застряг біля пляжу "Дельфін", відбуксирують у порт у період з 3 до 5 вересня.

Одеса екологія нафта пляж Танкер
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