З танкера Delfi знову витекли нафтопродукти

Нафтова плівка забруднює пляжну зону

Нафтова плівка забруднює пляжну зону

Фото: Думська

Бонові загородження, якими оточено ділянку моря довкола аварійного танкера Delfi, не стримали поширення нафтопродуктів у пляжній зоні Одеси після чергового витоку з корпусу аварійного танкера.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook місцевий еколог Владислав Балінський, пише RegioNews.

"Вода у пляжній зоні внаслідок нового витоку нафтопродуктів з борту танкера покрилася плівкою, розпочались заморні процеси, оскільки бонові загородження довкола аварійного судна встановлені неправильно, а компанія-підрядник не прибирає нафтову плівку", - зазначив Балінський.

Він додав, що одні ланки бонів накладені на інші, внаслідок чого не забезпечено герметизацію, і нафтова плівка вийшла за межі бонових загороджень та забруднює пляжну зону.

Нагадаємо, 14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити підіймати танкер.

Однак 26 серпня танкер Delfi нарешті поставили на рівний кіль.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що танкер Delfi, який застряг біля пляжу "Дельфін", відбуксирують у порт у період з 3 до 5 вересня.