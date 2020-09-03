Полиция установила 22 участников стрельбы в кафе Киевской области
Правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.
По данным следствия, было проведено 10 обысков по местам проживания участников конфликта.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и показаний свидетелей полицейские установили, что к совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в томе числе - и граждане Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что во время конфликта в кафе прозвучало до 10 выстрелов из травматического оружия и охотничьего ружья.
При этом участники конфликта и персонал заведения пытались скрыть следы преступления, они изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили другие доказательства.
Пострадавшие, которые обратились в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает", - добавили в МВД.
Напомним, на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые, дин из них сбежал из больницы.