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03 сентября 2020, 15:45 10

Полиция установила 22 участников стрельбы в кафе Киевской области

03 сентября 2020, 15:45 10
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Персонал заведения пытался скрыть следы преступления
Персонал заведения пытался скрыть следы преступления
Фото: скриншот видео
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Правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, было проведено 10 обысков по местам проживания участников конфликта.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и показаний свидетелей полицейские установили, что к совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в томе числе - и граждане Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что во время конфликта в кафе прозвучало до 10 выстрелов из травматического оружия и охотничьего ружья.

При этом участники конфликта и персонал заведения пытались скрыть следы преступления, они изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили другие доказательства.

Пострадавшие, которые обратились в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает", - добавили в МВД.

Напомним, на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые, дин из них сбежал из больницы.

криминал стрельба полиция задержание Киевская область Украинка
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