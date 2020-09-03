На Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые

Один из раненых скрылся из больницы

Один из раненых скрылся из больницы

Фото: из открытых источников

В городе Украинка Киевской области в кафе произошла перестрелка. О стрельбе на территории кафе правоохранителям рассказал очевидец.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Так, по данным полиции, группа неизвестных лиц приехала на машинах из столицы и устроила стрельбу. На месте происшествия сотрудники кафе убрали вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.

После инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них вскоре скрылся.

Люди получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские провели обыски для получения видеозаписей с кафе. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе.

В то же время, в СМИ пишут, что стрельбу устроила "банда Пики".

"Сегодня произошла перестрелка в одном из ресторанов города Украинка (Киевская область). Как говорят очевидцы работала банда Пики", - сообщают в СМИ.

На видео, опубликованном в Сети, видно что после стрельбы из ресторана выбегает группа парней, которые потом разбегаются по машинам и пытаются уехать.

После этого из другого входа ресторана выбежала другая группа парней, в руках у которых легко заметить автоматическое оружие. Они ведут огонь в направлении убегающих, а потом собирают гильзы на парковке.

"Пика - влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой", - сказал источник СМИ в мэрии Украинки.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка со стрельбой, в результате чего пострадали три студента из Конго.