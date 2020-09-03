09:44  03 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев
13:14  03 сентября
Протесты в Ивано-Франковске: мэр города поддержал требования предпринимателей
15:16  03 сентября
К тушению пожаров на Харьковщине и Луганщине привлечена авиация - Аваков
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2020, 14:41 6

В Тернополе начальник управления ГФС требовал 37 тысяч долларов взятки

03 сентября 2020, 14:41 6
Читайте також українською мовою
Его задержали во время получения денег
Его задержали во время получения денег
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника оперативного управления ГФС в Тернопольской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник вместе со своим подчиненным требовали 37 тысяч долларов в местного бизнесмена.

За эту сумму злоумышленники обещали коммерсанту переквалифицировать на более мягкую статью уголовного производства по делу о якобы неуплате налогов. Правоохранители задержали обоих фигурантов сразу после получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что по факту вымогательства и получения взятки было открыто уголовное дело, проводятся следственные действия.

Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, на Донетчине и Кировоградщине разоблачили миллионные махинации во время ремонта автодорог, государству был нанесен ущерб почти на 10 миллионов гривен.

взятка СБУ ГФС задержание коррупция Тернопольская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Донетчине и Кировоградщине разоблачили миллионные махинации во время ремонта автодорог
03 сентября 2020, 12:49
Начальнику полиции Киева предлагали взятку за "крышевание" автоугонов
03 сентября 2020, 11:51
На Херсонщине разоблачили системную коррупцию во время грузовых автоперевозок
02 сентября 2020, 18:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Херсонская область: кто контролирует автовокзалы региона
Краматорск предвыборный: старые кланы в новой столице Донбасса
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »