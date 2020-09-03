В Тернополе начальник управления ГФС требовал 37 тысяч долларов взятки

Его задержали во время получения денег

Его задержали во время получения денег

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника оперативного управления ГФС в Тернопольской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник вместе со своим подчиненным требовали 37 тысяч долларов в местного бизнесмена.

За эту сумму злоумышленники обещали коммерсанту переквалифицировать на более мягкую статью уголовного производства по делу о якобы неуплате налогов. Правоохранители задержали обоих фигурантов сразу после получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что по факту вымогательства и получения взятки было открыто уголовное дело, проводятся следственные действия.

Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, на Донетчине и Кировоградщине разоблачили миллионные махинации во время ремонта автодорог, государству был нанесен ущерб почти на 10 миллионов гривен.