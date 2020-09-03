Начальнику полиции Киева предлагали взятку за "крышевание" автоугонов

Злоумышленники уже задержаны

Злоумышленники уже задержаны

Фото: из открытых источников

Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что усилия полиции в борьбе с угонщиками автотранспорта привели к критической для преступников ситуации - и они напрямую предложили ему взятку за "крышевание" автоугонов.

Как передает RegioNews, об этом об этом рассказал Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, с предложением взятки за начало работы по "крышеванию" автоугонов на него напрямую злоумышленники вышли еще весной.

Я понял, что мне предлагают "крышевать" автоугоны. Меня это очень удивило. Мы считали, что это банальная провокация… Я еще не слышал, чтобы к начальникам полиции приходили с такими предложениями", - рассказал он.

По его словам, было проведено несколько встреч, задокументирован ряд предложений, как по решению конкретных уголовных дел, так и в целом "крышевания" автоугонов.

Как отметил Крищенко, шла речь о снятии с розыска одного из автоугонщиков: который задерживался много раз, скрывался.



Этот человек и еще один были задержаны за предложение взятки должностному лицу – начальнику одного из райотделов.



Отвечая на вопрос о том, какую сумму за решение вопросов предлагали злоумышленники, Крищенко сказал - $350 тысяч для начала.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований рассекретило материалы дела о взятке при закупке масок в Вооруженных силах.