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03 сентября 2020, 11:51 6

Начальнику полиции Киева предлагали взятку за "крышевание" автоугонов

03 сентября 2020, 11:51 6
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Злоумышленники уже задержаны
Злоумышленники уже задержаны
Фото: из открытых источников
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Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что усилия полиции в борьбе с угонщиками автотранспорта привели к критической для преступников ситуации - и они напрямую предложили ему взятку за "крышевание" автоугонов.

Как передает RegioNews, об этом об этом рассказал Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, с предложением взятки за начало работы по "крышеванию" автоугонов на него напрямую злоумышленники вышли еще весной.

Я понял, что мне предлагают "крышевать" автоугоны. Меня это очень удивило. Мы считали, что это банальная провокация… Я еще не слышал, чтобы к начальникам полиции приходили с такими предложениями", - рассказал он.

По его словам, было проведено несколько встреч, задокументирован ряд предложений, как по решению конкретных уголовных дел, так и в целом "крышевания" автоугонов.

Как отметил Крищенко, шла речь о снятии с розыска одного из автоугонщиков: который задерживался много раз, скрывался.

Этот человек и еще один были задержаны за предложение взятки должностному лицу – начальнику одного из райотделов.

Отвечая на вопрос о том, какую сумму за решение вопросов предлагали злоумышленники, Крищенко сказал - $350 тысяч для начала.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований рассекретило материалы дела о взятке при закупке масок в Вооруженных силах.

взятка Киев полиция авто правоохранители
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