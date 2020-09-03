Стала известна предварительная причина пожаров на Харьковщине

Все пожары локализованы

Все пожары локализованы

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин в эфире "Украина 24", передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

По его словам, сейчас в области продолжается ликвидация пожара в двух районах - Чугуевском и Дворечанском. При этом все пожары локализованы.

"Сейчас здесь работают специалисты правоохранительных органов. Проводится проверка и беседы с местными жителями. Предварительно - это человеческий фактор. Также рассматривается и поджог", - сообщил Лупандин.

Ранее сообщалось, что правительство готовит проект помощи пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.