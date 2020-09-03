Стала известна предварительная причина пожаров на Харьковщине
Предварительной причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор. Также рассматривается поджог.
Об этом заявил пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин в эфире "Украина 24", передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".
По его словам, сейчас в области продолжается ликвидация пожара в двух районах - Чугуевском и Дворечанском. При этом все пожары локализованы.
"Сейчас здесь работают специалисты правоохранительных органов. Проводится проверка и беседы с местными жителями. Предварительно - это человеческий фактор. Также рассматривается и поджог", - сообщил Лупандин.
Ранее сообщалось, что правительство готовит проект помощи пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.