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03 сентября 2020, 12:33 2

Стала известна предварительная причина пожаров на Харьковщине

03 сентября 2020, 12:33 2
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Все пожары локализованы
Все пожары локализованы
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Предварительной причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор. Также рассматривается поджог.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин в эфире "Украина 24", передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

По его словам, сейчас в области продолжается ликвидация пожара в двух районах - Чугуевском и Дворечанском. При этом все пожары локализованы.

"Сейчас здесь работают специалисты правоохранительных органов. Проводится проверка и беседы с местными жителями. Предварительно - это человеческий фактор. Также рассматривается и поджог", - сообщил Лупандин.

Ранее сообщалось, что правительство готовит проект помощи пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.

пожар спасатели полиция Харьковская область ГСЧС
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