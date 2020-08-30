Нападение на автобус людей Киви: суд отправил за решетку еще семерых человек

Мужчины подозреваются в совершении хулиганства и покушении на убийство

Мужчины подозреваются в совершении хулиганства и покушении на убийство

Фото из открытых источников

В воскресенье, 30 августа, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 7 лицам, причастным к нападению на автобус с людьми под Харьковом 27 августа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, согласно решению суда, подозреваемые проведут 60 суток за решеткой.

"30 августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.

Как отмечается, во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировано.

В полиции уточнили, что 27 августа через час после нападения правоохранители задержали 14 участников преступления. На следующий день еще 5 человек, причастных к указанным событиям, были доставлены в полицию для дачи объяснений. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации нардепа Ильи Кивы. В нападении Кива обвинил националистов.

Впоследствии в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция также открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус” отрицал причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. Впоследствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.

Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал нападение на автобус в Харьковской области и пообещал жесткое наказание для нападавших