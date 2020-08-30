10:33  30 августа
В Украине снова более 2 тысяч больных коронавирусом, еще 35 человек умерли
15:30  30 августа
Стало известно, в каких регионах будет дистанционное обучение в школах
10:02  30 августа
Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
30 августа 2020, 18:29 3

Нападение на автобус людей Киви: суд отправил за решетку еще семерых человек

30 августа 2020, 18:29 3
Читайте також українською мовою
Мужчины подозреваются в совершении хулиганства и покушении на убийство
Мужчины подозреваются в совершении хулиганства и покушении на убийство
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 30 августа, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 7 лицам, причастным к нападению на автобус с людьми под Харьковом 27 августа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, согласно решению суда, подозреваемые проведут 60 суток за решеткой.

"30 августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.

Как отмечается, во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировано.

В полиции уточнили, что 27 августа через час после нападения правоохранители задержали 14 участников преступления. На следующий день еще 5 человек, причастных к указанным событиям, были доставлены в полицию для дачи объяснений. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации нардепа Ильи Кивы. В нападении Кива обвинил националистов.

Впоследствии в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция также открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус” отрицал причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. Впоследствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.

Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал нападение на автобус в Харьковской области и пообещал жесткое наказание для нападавших

суд полиция криминальное дело нападение Харьковская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Местные выборы в Днепре и области: старые лица под новыми флагами
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »