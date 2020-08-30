Напад на автобус людей Киви: суд відправив за грати ще сімох осіб
У неділю, 30 серпня, Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 7 особам, причетним до нападу на автобус з людьми під Харковом 27 серпня
Про це передає RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Так, згідно з рішенням суду, підозрювані проведуть 60 діб за ґратами.
"30 серпня суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування за вказаним фактом триває.
Як зазначається, під час судового засідання жодних порушень публічної безпеки не зафіксовано.
В поліції уточнили, що 27 серпня через годину після нападу правоохоронці затримали 14 учасників злочину. Наступного дня ще 5 осіб, причетних до вказаних подій, були доставлені до поліції для надання пояснень. Двом з них слідчі повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації нардепа Іллі Киви. У нападі Ківа звинуватив націоналістів.
Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.
Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Киви. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.