Напад на автобус людей Киви: суд відправив за грати ще сімох осіб

Чоловіки підозрюються у вчиненні хуліганства та замаху на вбивство

Чоловіки підозрюються у вчиненні хуліганства та замаху на вбивство

Фото з відкритих джерел

У неділю, 30 серпня, Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 7 особам, причетним до нападу на автобус з людьми під Харковом 27 серпня

Про це передає RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Так, згідно з рішенням суду, підозрювані проведуть 60 діб за ґратами.

"30 серпня суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває.

Як зазначається, під час судового засідання жодних порушень публічної безпеки не зафіксовано.

В поліції уточнили, що 27 серпня через годину після нападу правоохоронці затримали 14 учасників злочину. Наступного дня ще 5 осіб, причетних до вказаних подій, були доставлені до поліції для надання пояснень. Двом з них слідчі повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації нардепа Іллі Киви. У нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Киви. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

Глава МВС Арсен Аваков прокоментував напад на автобус в Харківській області і пообіцяв жорстке покарання для нападників.