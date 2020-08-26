Взятка при закупке масок для ВСУ: ГБР рассекретило материалы дела

Были обнародованы записи разговоров фигурантов

Были обнародованы записи разговоров фигурантов

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований рассекретило материалы дела о взятке при закупке масок в Вооруженных силах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В частности, в ведомстве обнародовали видео разговоров фигурантов дела. На нем обсуждалась передача взятки и возможность "откатов" при последующих закупках.

Указанным событиям предшествовала тщательная оперативная и следственная работа совместно со Службой безопасности Украйны и Офисом Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что после проведения негласных розыскных действий был зафиксирован разговор работника Государственной инспекции энергетического надзора Украины с директором фирмы при передаче первой части неправомерной выгоды в сумме 400 тысяч гривен.

Кроме того, зафиксирована договоренность работника Государственной инспекции энергетического надзора с директором фирмы о возможности "откатов" на других закупках.

Напомним, ранее в Медицинских силах ВСУ разоблачили коррупционную схему на 1 млн гривен. Офицеры требовали взятку от поставщика медицинских масок.

25 августа суд арестовал трех чиновников Вооруженных Сил, которые требовали взятку от поставщика медицинских масок.