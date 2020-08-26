14:34  26 августа
В Украине до 31 октября продлили карантин
15:22  26 августа
Украина закрывает границу для иностранцев до конца сентября - Шмыгаль
18:15  26 августа
В зоне ООС прошел месяц от начала перемирия
UA | RU
UA | RU
26 августа 2020, 17:26 7

Взятка при закупке масок для ВСУ: ГБР рассекретило материалы дела

26 августа 2020, 17:26 7
Читайте також українською мовою
Были обнародованы записи разговоров фигурантов
Были обнародованы записи разговоров фигурантов
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований рассекретило материалы дела о взятке при закупке масок в Вооруженных силах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В частности, в ведомстве обнародовали видео разговоров фигурантов дела. На нем обсуждалась передача взятки и возможность "откатов" при последующих закупках.

Указанным событиям предшествовала тщательная оперативная и следственная работа совместно со Службой безопасности Украйны и Офисом Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что после проведения негласных розыскных действий был зафиксирован разговор работника Государственной инспекции энергетического надзора Украины с директором фирмы при передаче первой части неправомерной выгоды в сумме 400 тысяч гривен.

Кроме того, зафиксирована договоренность работника Государственной инспекции энергетического надзора с директором фирмы о возможности "откатов" на других закупках.

Напомним, ранее в Медицинских силах ВСУ разоблачили коррупционную схему на 1 млн гривен. Офицеры требовали взятку от поставщика медицинских масок.

25 августа суд арестовал трех чиновников Вооруженных Сил, которые требовали взятку от поставщика медицинских масок.

ГБР расследование ВСУ коррупция дело маски
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В предвыборном процессе будет задействовано полмиллиона членов комиссий
25 августа 2020, 17:20
Полиция закрыла дело по факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука
25 августа 2020, 16:40
Кучер уволил подозреваемого в коррупции директора департамента Харьковской ОГА
25 августа 2020, 15:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Выборы мэра Житомира: все свои
Ивано-франковский феномен. Почему у мэра Марцинкива нет конкурентов
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »