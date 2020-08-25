Откаты на масках для ВСУ: суд арестовал трех чиновников

Чиновники Вооруженных Сил требовали взятку от поставщика медицинских масок

Чиновники Вооруженных Сил требовали взятку от поставщика медицинских масок

Печерский районный суд избрал меры пресечения подозреваемым в вымогательстве и получении почти 1 миллиона гривен взятки за содействие в поставках медицинских масок для Вооруженных Сил.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, решением суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Для начальника управления командования Медицинских Сил Вооруженных Сил Украины, как возможного организатора и соисполнителя этого преступления, определен залог в размере почти 13 млн грн, для командира роты медицинской службы одной из бригад ВСУ - более 3 млн грн, представителя Государственной инспекции энергетического надзора Украины - 230 тыс грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, они получили от предпринимателя "откат" за обеспечение победы в закупке Вооруженными Силами медицинских масок для нужд военнослужащих.

Размер взятки за содействие они определили из расчета 1 гривна за поставку 1 маски.

В случае доказательства вины военнослужащих и гражданских лиц, им грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Медицинских силах ВСУ разоблачили коррупционную схему на 1 млн гривен. Офицеры требовали взятку от поставщика медицинских масок.